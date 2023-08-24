Dolar 27.2 barajını da geçti

Faiz toplantısının olduğu güne dolar/TL kuru 27,21 TL'den başlarken, Euro 29,676 TL'den başladı.



Dün doların satış fiyatı 27,2110 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,4910 lira olmuştu.



Merkez Bankası (TCMB), kritik faiz kararını saat 14.00'da açıklayacak.



Merkez Bankası, temmuz ayındaki kararında faiz artışı yaparak faizleri yüzde 17.5'e yükseltmişti. İlk iki kararda olduğu gibi ağustos kararında da artış bekleniyor.



Hem Reuters hem de Anadolu Ajansı'nın anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizini yüzde 17,5'ten yüzde 20'ye yükseltmesini bekliyor.