Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ: Hindistan varyantı 53 bölgede kaydedildi /26 Mayıs 2021 11:17

DSÖ: Hindistan varyantı 53 bölgede kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez Hindistan'da tespit edilen Koronavirüs varyantının şu ana kadar 53 bölgede resmen kaydedildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

The Guardian'da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporu, Hindistan varyantının 53 bölgede kaydedildiğini gösterdi. Ayrıca DSÖ'nün resmi olmayan kaynaklardan B.1.617 isimli Hindistan varyantının 7 bölgede daha görüldüğüne dair raporlar aldı. 

DSÖ raporu, Hindistan varyantının bulaşıcılığının daha yüksek olduğunu gösterirken ağır hastalık riskine dair incelemeler devam ediyor. 

Dünya genelinde Koronavirüs vakaları ve ölümleri bu hafta düşüş eğilimine geçti. Geçen hafta dünyada 4.1 milyon vaka, 84 bin ölüm yaşandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ: Hindistan varyantı 53 bölgede kaydedildi Sonraki Haber >>

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:48:13