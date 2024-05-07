İstanbul’da Hizmet Hareketi üyelerine operasyon: 38 gözaltı

İstanbul’da Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ihtiyacı olanlara ev eşyası sağlayan, kirasını ödeyemeyenlere destek olan kişiler tespit edildi.



Kendi aralarında bir araya gelip sohbet de ettikleri belirlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah erken saatlerde yapılan operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.