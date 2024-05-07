Vladimir Putin, Beşinci kez Rusya Devlet Başkanı olarak göreve başladI





Vladimir Putin, Büyük Kremlin Sarayı'nda yemin ederek Rusya Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlendi.





Törene Avrupa’dan sadece Fransa, Macaristan, Slovakya, Yunanistan ve Malta'dan temsilciler katıldı.





Belçika temsilcisinin de törene katılması planlandı ancak 7 Mayıs sabahı etkinliğe katılmama kararı alındı.





Daha önce Moskova, tüm akredite yabancı diplomatik misyon başkanlarının açılış törenine davet edildiğini bildirmişti.





ABD'li temsilciler de etkinliğe katılmıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD Büyükelçisi Lynn Tracy'nin belirli bir süreliğine Rusya'dan ayrıldığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller daha önce ABD'nin Rusya devlet başkanlığı seçiminin adil ve dürüst olduğuna inanmadığını ancak aynı zamanda Putin'i başkan olarak tanıdığını söylemişti.





Avrupa Parlamentosu Nisan 2024'te Rusya'daki başkanlık seçimlerindeki ihlalleri kınamış ve Avrupa ülkelerine ve tüm uluslararası topluma bu seçimlerin sonuçlarını tanımama çağrısında bulunmuştu.





Anayasa uyarınca Rusya hükümetinin cumhurbaşkanı olarak göreve başladıktan sonra istifa etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in 7 Mayıs gibi erken bir tarihte yeni başbakanı aday gösterebileceğini söyledi.





Bu Putin'in beşinci dönemi. 2020 yazında Rusya'da Anayasa'da yapılan değişiklikler kabul edilerek ona iki kez daha devlet başkanlığına aday olmasına ve 2036'ya kadar iktidarda kalmasına izin verildi.





Putin 2000'den beri iktidarda. 2000'li yıllarda iki kez başkan seçildi: 2000 ve 2004'te. O dönemde başkanlık süresi dört yıldı. 2008'de Putin ve o zamanki hükümet başkanı değişti: Dmitry Medvedev başkan oldu ve Putin hükümetin başına geçti. 2012'de Putin üçüncü dönem için aday oldu ve aynı yıl başkanlık süresi dört yıldan altı yıla çıkarıldı. 2018 yılında dördüncü kez başkan oldu.