Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da Hükümet istifa dilekçesi verdi /07 Mayıs 2024 13:50

Rusya’da Hükümet istifa dilekçesi verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5. görev dönemine resmen başlamasının ardından Rusya hükümeti yasalar uyarınca istifa etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin hükümetin istifasına ilişkin kararnameyi imzaladı. 
Yasaya göre Rusya hükümet cumhurbaşkanının göreve başlamasından sonra istifa ediyor. Bugün Vladimir Putin’in cumhurbaşkanlığı yemin töreni yapılacak.

Birkaç hafta içinde Putin, Devlet Dumasına Bakanlar Kurulu başkanlığı için yeni bir aday önerecek.

Yeni bakanlar kurulu oluşana kadar hükümet üyeleri görevlerini yerine getirecek.

Mart ayı başlarında Bloomberg, kaynaklardan alıntı yaparak Putin'in hükümette "önemli bir değişiklik" planladığını yazmıştı. Özellikle 72 yaşındaki Enerji Bakanı Nikolai Shulginov istifa edebilir. Görevini Putin'in arkadaşı Yuri Kovalchuk'un oğlu Boris üstlenecek. Ayrıca Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev'in oğlu Dmitry ve Uzak Doğu'nun Kalkınmasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yuri Trutnev de yeni pozisyonlar için yarışıyor. 

Rus basınına göre Mikhail Mişustin büyük ihtimalle Başbakanlık görevinde kalacak.
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