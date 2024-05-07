Rusya’da Hükümet istifa dilekçesi verdi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin hükümetin istifasına ilişkin kararnameyi imzaladı.



Yasaya göre Rusya hükümet cumhurbaşkanının göreve başlamasından sonra istifa ediyor. Bugün Vladimir Putin’in cumhurbaşkanlığı yemin töreni yapılacak.





Birkaç hafta içinde Putin, Devlet Dumasına Bakanlar Kurulu başkanlığı için yeni bir aday önerecek.





Yeni bakanlar kurulu oluşana kadar hükümet üyeleri görevlerini yerine getirecek.





Mart ayı başlarında Bloomberg, kaynaklardan alıntı yaparak Putin'in hükümette "önemli bir değişiklik" planladığını yazmıştı. Özellikle 72 yaşındaki Enerji Bakanı Nikolai Shulginov istifa edebilir. Görevini Putin'in arkadaşı Yuri Kovalchuk'un oğlu Boris üstlenecek. Ayrıca Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev'in oğlu Dmitry ve Uzak Doğu'nun Kalkınmasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yuri Trutnev de yeni pozisyonlar için yarışıyor.





Rus basınına göre Mikhail Mişustin büyük ihtimalle Başbakanlık görevinde kalacak.