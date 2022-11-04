Samanyolu Haber /Gündem / Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış /04 Kasım 2022 14:42

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

Rizeli bir vatandaş, "Geçinirken zorlanmıyorum." dedi. Öte yandan Çaylığı, dört dairesi olan vatandaş röportajın sonunda bir de 29 milyona ev aldığını söyledi. “Sokak Kedisi” isimli youtube kanalının Rize’de yaptığı sokak röportajı kafaları karıştırdı.

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

Rizeli bir vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı belediye başkanlığından beri takip ettiğini söyleyerek “Ondan bir kötülük göremedik, belediye başkanlığı döneminde konvoylarında katıldım onun la dolaştım” dedi.

Rizeli vatandaş Erdoğan’ın kendisine iş yardımı olduğunu iddia etti.

Muhabirin “Geçinirken zorlanıyor musunuz?” sorusuna “Hiç zorlanmadım” diye cevap veren Rizeli vatandaş 7,200 TL maaş alıyorum, kira vermiyorum dört tane dairem var” dedi.

Muhabirin “Bir genç sizin gibi çalışsa dört ev alabilir mi?” sorusuna “Daha dün 29 milyona bir ev daha aldım” dedi.

Muhabir şaşkınlığını gizleyemedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk... Sonraki Haber >>

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı

Yanlışlıkla attığı gol yılın golü oldu

Yanlışlıkla attığı gol yılın golü oldu

KYK kız yurduna giren satırlı saldırgan öğrencileri kovaladı!

KYK kız yurduna giren satırlı saldırgan öğrencileri kovaladı!

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:18