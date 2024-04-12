Samanyolu Haber /Dünya / Dünya'da gergin bekleyiş: İsrail, İran'a karşı saldırı planını onayladı /12 Nisan 2024 17:05

Dünya'da gergin bekleyiş: İsrail, İran'a karşı saldırı planını onayladı

İsrail'de ordu ile dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın İran'ın ülkeye muhtemel saldırısı durumunda yapılacak karşı saldırı planını onayladığı belirtildi.

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Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, ABD ve İsrail orduları arasındaki koordinasyonun arttığına işaret edilerek "İsrail ordusu ve Mossad, İsrail'in İran topraklarından saldırıya uğraması durumunda İran'a saldırı planıyla ilgili anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

İran'ın "üst düzey komutanlarının öldürüldüğü saldırının intikamını alma niyetinden vazgeçmeyeceğine" işaret edilen haberde, İran'dan gelmesi muhtemel bir saldırıya karşı İsrail'in hazırlıklı olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?
İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde "İran'ın saldırı tehdidine karşı ABD'nin tam desteğini" iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise dün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Şam'daki konsolosluğunu vuran İsrail'e karşı muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden "saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa" olarak değerlendirmişti.

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