Elektrikli araç çilesi: Soğuk havada 'dondular'

























Sözcü'de yer alan habere göre ABD’nin birçok bölgesinde sert hava koşulları yaşanırken elektrikli araç kullanıcıları da arabalarıyla sorunlar yaşıyor.Dondurucu soğuklar araçların şarjlarının çok kısa sürede bitmesine neden olurken menziller de azalıyor.Çalışmalar soğuk havalarda menzil kaybının yüzde 10 ila yüzde 36 arasında değiştiğini gösteriyor.Elektrikli araca sahip birçok kişinin evinde şarj ünitesi olmaması nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşuyor.Bazı elektrikli araçların dondurucu soğuklarda hiç şarj olmadığı da gelen şikayetler arasında.Uzmanlar, istasyonların çoğaltılmasının kış aylarında yaşanan bu sorunlara biraz da olsa çare olabileceğini belirtiyor.Dünyanın en soğuk ülkelerinden birisi olan Norveç’te de aynı problemi yaşayan sürücülerin soğuk havalarda verimlilik için araçları ısıttığı belirtiliyor. Ancak ülkede bulunan 120 bin elektrikli araca sahip kişilerin yüzde 90'ının evinde şarj istasyonu bulunduğu biliniyor.Elektrikli araçlarda içten yanmalı motorların aksine iki tane batarya bulunuyor. Biri yüksek voltajlı olan bu bataryalardan düşük voltajlı olanın şarjı, geleneksel otomobillerde olduğu gibi soğuk havalarda azalabiliyor. Böyle bir senaryoda düşük voltajlı bataryanın şarj edilmeden aracın hızlı bir şekilde şarj olmadığı ifade ediliyor.Temiz Enerji Enstitüsü Direktörü ve Irvine'deki California Üniversitesi'nde makine ve havacılık mühendisliği profesörü olan Jack Brouwer, bunun bataryanın hem şarjını hem de deşarjını etkilediğini söyledi. Brouwer, "Bataryalı elektrikli araçların çok soğuk koşullarda çalışmasını sağlamak çok zor oluyor. Hava soğuksa bir bataryayı o kadar hızlı şarj edemez ya da o kadar hızlı boşaltamazsınız. Etrafta dolaşmanın fiziksel bir yolu yok" şeklinde konuştu.Michigan Üniversitesi'nden Neil Dasgupta da "Düşük sıcaklığa ulaştığınızda kimyasal madde olan hemen hemen her şey yavaşlar. Bu sadece doğanın bize verdiği bir şey ve bununla başa çıkmak zorundayız” değerlendirmesini yaptı.Dondurucu soğukların devam ettiği ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan mühendis Nick Sethi, Tesla aracını donmuş halde bulduğunu, kapı kilidini açabilmek için -5 derece soğukta bir saate yakın zaman harcadığını belirtti. Sethi aracını tamamı dolu olan şarjların olduğu istasyona götürdüğünü, sürücülerin araç içerisindeki ısıtmayı en yüksek seviyeye getirdiği için çok fazla sıra beklenildiğini anlattı.Yine Chicago’da elektrikli araç kullanan Joshalin Rivera, Tesla'sının bataryasının üçte birinin bir gecede aracın çalışmamasına rağmen dondurucu soğuk dolayısıyla tükendiğini dile getirdi. Tesla’dan soğuduğunu söyleyen Rivera, istasyondaki uzun sıralardan şikayet etti.Uber sürücüsü olan Javed Spencer da soğuk hava mağduru elektrikli araç sürücülerinden. Şarjının bitmesine yaklaşık 50 kilometre kala istasyona doğru yola çıktığını söyleyen Spencer, birkaç dakika içerisinde şarjının bittiğini, aracını istasyona çektirmek durumunda kaldığını söyledi. Elektrikli araç kullanmanın avantajının soğuk havalarda ters teptiğini belirten Spencer, “bu işin sürücülere maliyetinin çok daha fazla olduğunu” dile getirdi.ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, soğuk hava koşullarında sürüş, kabin ve batarya ısıtması için daha fazla enerjiye ihtiyaç olduğunu belirterek araçların şarjlarının daha kısada biteceğini doğruluyor.Şirket, aracı ısıtmak için koltuk ısıtıcılarının kullanılmasını öneriyor. Şirkete göre, koltuk ısıtıcıları, kabin ısıtıcısından daha az enerji tüketiyor.Ancak bunlardan önce Tesla, aracın sürüşe hazır olması için planlama seçeneğinin kullanılmasını öneriyor. Sürücüler bu seçenek ile aracın istenilen saatte sürüşe hazır olmasını sağlayabiliyor.“Daha yavaş sürün, sık ve hızlı ivmelenmeden kaçının” önerisinde bulunan Tesla, ivmelenme modunu azaltarak kabin ısıtmasının verimliliğinin artırılabileceğini belirtiyor.