Kırgızistan’da 7 büyüklüğünde deprem

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7,01 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.Merkez üssü Kızıl-Su olan depremin 10 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.Şiddetli depremin ardından ülkenin başkenti ve en büyük şehri Bişkek’te insanların sokaklara çıktığı belirtildi.Kırgızistan'ın komşusu Kazakistan’daki Acil Durum Bakanlığı, aynı depremin büyüklüğünün 6,7 olduğunu açıkladı.Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da depremin ardından evlerinden çıkan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen dışarıda beklemeye başladı.Depremden bir süre sonra meydana gelen artçı sarsıntıların Özbekistan’dan da hissedildiği belirtildi.