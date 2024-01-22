Havada panik: Uçağın mutfağında yangın çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan North Carolina'ya gitmek üzere kalkış yapan "Boeing 737-800" tipi uçağın mutfak bölümünde yangın çıktı.



"American Airlines" hava yolu firmasına ait uçak, teknik sorun çıktığı gerekçesiyle Houston'a yönlendirildi.



North Carolina'ya iniş yapması gereken uçak, Houston'daki George Bush Kıtalararası Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.



Uçağın güvenli ve sorunsuz bir şekilde indiğini belirten American Airlines, "Bu rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz. Ekip üyelerimize profesyonelliklerinden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.