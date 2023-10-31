Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk’ın serveti eriyor /31 Ekim 2023 13:35

Elon Musk’ın serveti eriyor

Tesla’nın hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek bilançosunun ardından Elon Musk'ın serveti baskı altına girerek haziran ayından bu yana ilk kez 200 milyar doların altına düştü.

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Elon Musk’ın serveti haziran ayından bu yana ilk kez 200 milyar doların altına düştü.

Tesla’nın üçüncü çeyrek sonuçlarının açıklamasından bu yana Musk’ın serveti yaklaşık 41 milyar dolar düştü.

Sözcü'de yer alan habere göre Tesla’nın net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 44 azalışla 1,9 milyar dolara düştü. Tesla’nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 3,3 milyar dolar olmuştu.

Musk’ın kişisel servetinin aslan payını ise Tesla’daki yüzde 13’lük hissesi oluşturuyor.

Tesla'nın bilançosu sonrası borsadaki hisselerinde düşüşler yaşandı. Tesla hisseleri pazartesi günü yüzde 4,8 düşüşle 197,36 dolardan kapanırken bu ay şimdiye kadar yüzde 21 düşüş gösterdi. Ancak hisse senedi yılbaşından bu yana yüzde 60 arttı.

SERVETİNDEKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN HÂLÂ DÜNYA ZENGİNİ
Bloomberg’ün Milyarder Endeksi’ne göre Musk’ın 31 Ekim itibarıyla tahmini serveti haziran başından bu yana ilk kez 200 milyar doların altına inerek 193 milyar dolara düştü.

Musk’ın net serveti ilk olarak 2021’de 200 milyar dolara ulaştı ve aynı yılın kasım ayında 340 milyar dolar ile zirveye ulaştı. Musk’ın serveti o zamandan bu yana kısmen Tesla’nın hisselerindeki dalgalanmalar nedeniyle istikrarsızlaştı.

Musk servetindeki düşüşe rağmen hala dünyanın en zengin insanı olmayı sürdürüyor. Elon Musk’ı Fransız lüks üreticisi Bernard Arnault izliyor. Arnault’un şu anda 156 milyar dolar değerinde serveti bulunuyor.
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