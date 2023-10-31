Erdoğan ile Şimşek'in arasına 'faiz' girdi: 'İstediği sonucu alamayınca uyardı'

Merkez Bankası’nın Ağustos 2023 itibarıyla el artırarak 500 baz puana çıkardığı faiz artışlarına geçtiğimiz hafta üçüncüsü eklendi. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.







Kurul, mevcut eğilimini sürdürerek faizi yüzde 35'e yükseltti. 500 baz puanlık faiz artırımı, piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşti. Kurul, enflasyonla mücadele ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiklerini açıkladı.





Orta Doğu’da çatışmaların hala devam etmesi petrol fiyatlarının yukarıya doğru eğilim göstermesinin enflasyon üzerinde yaratacağı yukarı yönlü riskler de göz ardı edilmedi.







Bu gelişmelerin ardından ekonomist Barış Soydan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Soydan, art arda faiz artırımlarının sonuçlarının alınamamış olması nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e uyarı ilettiğini ifade etti.





ERDOĞAN ŞİMŞEK’İ UYARDI

Soydan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Arka arkaya faiz artırımları sonrasında somut sonuç alınamamış olması dolayısıyla" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e uyarı ilettiği çok konuşulan bir iddia. Ben iki güvenilir kaynaktan duydum.”

