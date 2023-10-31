Terörle Mücadele Derneği başkanının aracından 50 kilo esrar çıktı

Diyarbakır Terörle Mücadele Derneği Başkanı Şahin Aslan’ın aracından 50 kilogram esrar çıktı. Bürokratlarla yakın ilişkisi olan Aslan, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. Aslan’ın dosyası için gizlilik kararı alındı.







ARAÇTA 50 KİLO ESRAR BULUNDU

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Diyarbakır- Urfa istikametinde seyir halinde bulunan bir araç, Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki arama noktasında yapılan denetim sırasında durduruldu. Sürücü koltuğunda bir erkek ile yanında bir kadının bulunduğu aracı durduran ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada 50 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.





TERÖRLE MÜCADELE DERNEK BAŞKANI ÇIKTI

Araç sürücüsünün Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Amed Şubesi Başkanı Şahin Aslan olduğu ortaya çıktı. Aslan, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu. Kentteki birçok bürokrat ile askeri yetkili ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Aslan’ın dosyasına “gizlilik” kararı konuldu.





DİYARBAKIR VALİ YARDIMCISI İLE YAKIN İLİŞKİ İÇERİSİNDE

Aslan’ın yakın ilişki içerisinde olduğu bilinen bu isimlerden biri Diyarbakır Vali Yardımcısı ve kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi. Çiftçi’nin önceki görevi olan Sur Kaymakamı ve Sur Belediyesi kayyımı olduğu dönemde makamında kendisini ziyaret eden Aslan’la birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında yer alıyor.

