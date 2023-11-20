Elon Musk'tan Erdoğan'a kötü haber: Türkiye’de fabrika kurma planı yokmuş

Eylül 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gitmiş ve bazı temaslarda bulunmuştu. Erdoğan burada Tesla, SpaceX ve Twitter’ın sahibi iş insanı Elon Musk’la da görüşmüştü.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamadaysa Erdoğan’ın Musk’a Tesla’nın 7’nci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptığı belirtilmişti.







Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Tesla’nın Türkiye’ye fabrika kurmak gibi bir planının olmadığını yazdı.





Özpeynirci, Gazete Pencere’de bugün yayınlanan yazısında konuyla ilgili şunları dedi: “Bu arada Elon Musk’un New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra Tesla’nın Türkiye’ye yatırım yapması gündeme gelmişti. Ancak Tesla’nın Türkiye’ye fabrika kurmak gibi bir planının olmadığını duydum. Umarım yanlış duymuşumdur da yatırım gelir. Ama 26 yıldır Türkiye’ye yeni bir markanın yatırım yapmadığını, olanların da gittiğini unutmayalım.”