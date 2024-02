Emekliyice etsiz kaldı: 2018'de kurban alıyordu, şimdi 5 kilo et alamıyor

Emekli vatandaşların maaş çilesi bitmiyor. Emekli vatandaşlar geçtiğimiz yıl boyunca çeşitli platformlarda mevcut emekli maaşıyla geçinemediklerini dile getirse de 2024 yılında da istediklerini alamadılar. En düşük emekli maaının 10 bin TL olduğu Türkiye'de emekli, kırmızı et yemek için uzun uzun hesap yapmak zorunda bırakıldı.





KURBAN ALAN EMEKLİ ŞİMDİ 5 KİLO ET ALAMIYOR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliye bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin, “Son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabilmektedir. TÜİK’in rakamlarına göre bile yüzde 184 reel kayba uğramıştır. Yani TÜİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi en düşük emekli ikramiyesinin 5 bin 679,08 TL olması gerekir” dedi.









KIRMIZI ETTE YABANCIYA MUHTAÇ BIRAKILDIK

Durum emekliler için böyleyken Türkiye'de hayvancılık da gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Kendi et ihtiyacını karşılayamayan Türkiye kırmızı ette yabancı ülkelere mahkum bırakıldı.





Türkiye kırmızı et ihtiyacının karşılanabilmesi için Fransa, Brezilya ve Uruguay gibi ülkelere muhtaç kalırken Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasasını dengeleme ve düzenlemek için, 600 bin kesimlik sığırın ithal edildiği ve yakın tarihte ülkemize geleceği ifade etti.