FBI uyardı: Havalimanlarında sakın yapmayın

ABD'nin en önemli kurumlarından biri olan FBI, siber güvenlik alanında dikkat çekici bir uyarıda bulundu...





Ülkenin iç istihbarat birimi olan Federal Soruşturma Bürosu, yayınladığı açıklamada kamuya açık alanlardaki şarj cihazlarını ve USB giriş noktalarının kullanılmaması gerektiği uyarısını yaptı.





Kurum tarafından yapılan açıklamada, bu tür kamuya açık noktalarda siber saldırganların kişisel verileri çalabileceği ve zararlı yazılım yükleyebileceği belirtildi.





FBI'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Siber güvenlik uzmanları, kamuya açık USB şarj noktalarında cihaz şarkj olurken zararlı yazılım yüklenebileceği uyarısında bulundu" denildi.





"ÇOK KISA SÜREDE ZARAR VERİYOR"

Bu zararlı yazılımlar yüzünden hackerların online hesaplara ve kişisel verilere ulaşarak bunları satabileceğine de vurgu yapıldı. Bu tür USB girişlerinin değiştirilebildiğini ve çok kısa bir süre içinde cihazlara zararlı yazılım yüklenmesine kapı açtığını belirten uzmanlar, "Her zaman kendi şarj aletinizi getirin asla tanımadığınız birinin şarj aletini kullanmayın. Bazı şarj cihazları cihaz şarj olurken veri akışı olup olmadığını da gösterebiliyor. Bunları tercih edebilirsiniz" dedi.





Öte yandan uzmanlar ayrıca powerbank adı verilen taşınabilir şarj aletlerinin de faydası olduğunu belirtti. FBI'ın açıklamasını kapsamlı bir şekilde haberleştiren Alman Bild gazetesi, "USB üzerinden şarj edilmeden önce cihazda 'bu cihaza güvenilsin mi' diye uyarı çıkıyor, eğer güvenmiyorsanız cihazınızın da güvenmemesini isteyebilirsiniz. Bu durumda da cihazınız şarj olmaya devam edecektir" yorumunu yaptı.

