Samanyolu Haber /Gündem / Enerji Krizi kapıda: Rusya'dan Avrupa'ya gazı kesme tehdidi /08 Mart 2022 11:31

Enerji Krizi kapıda: Rusya'dan Avrupa'ya gazı kesme tehdidi

Rusya, Avrupa'yı savaşın başlamasından bu yana ilk kez açıkça doğal gaz sevkiyatını kesmekle tehdit etti. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rus gazına bağımlılığı kırmanın ve enerji dönüşümünü hızlandırmanın yollarını arıyor.

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Rusya, petrol satışına ambargo getirilmesi halinde Almanya üzerinden Avrupa'ya ulaşan boru hattına verdiği gazı durduracaklarını söyledi.

ABD ve Avrupa'nın Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, “Rusya petrolünün engellenmesinin, küresel piyasalara sonuçları felaket olur” dedi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Novak, petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkabileceğini iddia etti.

'BU ADIMDAN EN FAZLA ONLAR ZARAR GÖRÜR'

Devlet televizyonunda konuşan Novak Avrupa’nın Rusya petrolünün alternatifini kısa sürede bulamayacağını savundu. Novak, “Bu yıllar sürer ve Avrupalı tüketiciler için yine de çok daha pahalı olur. En sonunda, bu adımdan en fazla onlar zarar görür” değerlendirmesini yaptı.

Rus siyasetçi, ambargo durumunda, misilleme olarak Kuzey Akım 1 hattına verilen gazın kesilebileceğini söyledi.

Brent petrol, pazartesi günü varil başına 139 dolar ile yaklaşık sok 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı; ertesi gün teslimat için toptan gaz fiyatları ise iki katından fazla arttı.

ABD, Avrupa Birliği ile Rusya petrolüne ambargonun görüşüldüğünü duyurmuştu. Ancak, Rusya petrolüne büyük ölçüde bağımlı olan Almanya ve Hollanda olası bir ithalat yasağına açıkça karşı çıkıyor. Avrupa Birliği, doğalgazın yaklaşık yüzde 40’ını, petrolün yüzde 30’unu Rusya’dan alıyor.
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