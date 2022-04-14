Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan gerçeklerden rahatsız: TÜİK’ten izinsiz istatistiklere hapis cezası geliyor /14 Nisan 2022 14:27

Erdoğan gerçeklerden rahatsız: TÜİK’ten izinsiz istatistiklere hapis cezası geliyor

AKP tarafından hazırlanan yasa taslağına göre, kullanılacak metodolojiyi TÜİK’e onaylatmadan resmi istatistiklere alternatif olacak şekilde istatistik üreterek bunları yayımlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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Hükümet, uzun zamandır rahatsızlık duyduğu TÜİK'e alternatif istatistik yayınlar için yeni düzenleme hazırlığında.

Bloomberg’den Fırat Kozok’un aktardığı taslak çalışmaya göre çevre, demografi, fiyat, işgücü, tarım ve ulusal hesaplar alanlarında TÜİK tarafından üretilen istatistiklere alternatif oluşturacak şekilde istatistiki sonuçlar içeren araştırmalar kamuoyuna açıklanmadan önce bunların kapsamı, örnekleme yöntemi, örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını gösteren metodolojisi onaylatılmak üzere TÜİK'e başvurulacak.

Kurum bu başvuruyu iki ay içinde sonuçlandıracak. Metodolojisi TÜİK tarafından onaylanmamış araştırmaların sonuçları herhangi bir yolla kamuoyuna açıklanamayacak.

Taslağın gerekçesinde, metodolojisi belli olmayan istatistiklerin hem TÜİK'e hem de ekonomik göstergelere duyulan güveni hedef aldığı belirtiliyor.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI GELİYOR
Taslağa göre, bu çerçevede metodolojiyi TÜİK'e onaylatmadan resmi istatistiklere alternatif olacak şekilde istatistik üretip bunu yayımlayanlar için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yasa taslağı ayrıca araştırma sonuçlarının yayımlandığı internet sitelerine de erişim engeline kadar uzanan cezalar öngörülüyor. AKP taslağın bu hafta TBMM'ye sunulmasını planlandığını, ancak konu üzerinde bir süre daha çalışma kararı alındığını belirtti.

HEDEF ENAG MI?
TÜİK, tüketici enflasyonunu mart ayında yüzde 61,14 ile Mart 2002'den bu yana en yüksek seviyede açıklamıştı.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu oranı yüzde 142,63 olarak duyurmuştu.

TÜİK söz konusu grup hakkında daha önce kendisinin güvenini zedelediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
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