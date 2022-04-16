Erdoğan’ın arşivinden çıkan kartvizit sosyal medyada gündem oldu

AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 1989 yılında Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu yıllardaki kartviziti sosyal medyada dolaşmaya başladı. Erdoğan'ın o dönemki kartvizitinde "Ekonomist" yazdığı görüldü.

















Erdoğan 1989 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkan adayı oldu. Erdoğan seçimi Sosyal Demokrat Halkçı Parti adayı Hüseyin Aslan'ın ardından ikinci sırada tamamladı. Erdoğan, yüzde 22,83 ile 21 bin 706 oy aldı. Belediye başkanı seçilen Hüseyin Aslan ise 27 bin 847 oy ile oyların yüzde 29.9'unu aldı.