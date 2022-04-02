'Erdoğan, Nureddin Nebati'ye konuşma yasağı getirdi' iddiası

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye "konuşma yasağı" getirildiğini iddia etti





Babuşcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı’nın, son dönemde yaptığı skandal açıklamalarla eleştirilerin odağı haline gelen Bakan Nebati’ye ‘konuşma’ yasağı koyduğu ileri sürüldü. Erdoğan’ın Nebati’yi sert bir şekilde uyardığı ve basına açıklama yapmamasını ve toplantılarda konuşmamasını istediği iddia edildi” ifadelerine yer verdi.





Babusçu ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının üzerinden dört ay geçmesine rağmen Nebati'nin, hissedarı olduğu şirkette görev almaya devam ettiğini ifade etti. Babusçu'ya göre BM Mağazacılık A.Ş.'de hissedar olan Nebati aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevinde.





Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci de, Nureddin Nebati’nin Nisan ya da Mayıs ayında görevden alınacağını iddia etmişti.