Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Sedat Peker'i eleştirdi ama ismini veremedi /01 Eylül 2022 16:04

Erdoğan, Sedat Peker'i eleştirdi ama ismini veremedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Adli Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. AİHM'yi eleştiren Erdoğan, kararların siyasi olduğunu ileri sürdü. Öte yandan isim vermeden de Sedat Peker'in iddialarına ilişkin "Birileri adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

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2022-2023 Adli Yılı Açılış Töreni'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu.

AİHM kararlarına tepki gösteren Erdoğan, "AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir" ifadelerini kullanırken Sedat Peker'in iddialarına da üstü kapalı bir şekilde yanıt verdi. Erdoğan, "Birileri adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"BİRİLERİ ADALET SİSTEMİNİ SUÇ ÇETELERİNİN OYUNUNA KURBAN ETMEK İSTİYOR"
Birileri ülkemizin adalet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları tahmin edilen suç çetelerinin oyununa kurban etmek için uğraşıyor. Karşımıza çıkan kim olursa olsun böyle kirliliğe asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkede herkes mücadelesini hukuk ve en önemlisi ahlak kuralları çerçevesinde verecektir. Aksi takdirde her gayret, her zorlama, her söylenti ülkemize yapılmış kötülüktür.

"AİHM KARARLARINDA ADİL DEĞİL"
AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir, Fransa, Almanya olunca orada da maalesef ters kararlar verir."
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