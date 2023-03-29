Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın odasında ne konuştu? /29 Mart 2023 10:45

Erdoğan ve Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın odasında ne konuştu?

Yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bazı detaylar paylaştı.

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Önce "20 senenin günahına son dakika ortak olmak çok uygun değil" gibi sözlerle Cumhur İttifakı'na katılmayı reddettiklerini açıklayan, ancak kısa süre sonra fikrini değiştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği buluşmanın detayları ortaya çıktı. 

İktidara yakınlığıyla bilinen yandaş Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ittifak sürecini bizzat Erdoğan'ın yürüttüğünü ve bunun, iki ismin üçüncü görüşmesi olduğunu dile getirdi.

Gazeteci, ziyaretin Yeniden Refah'ın genel merkezinde heyecana yol açtığını ve muhafazakâr camiada bir sinerji oluşturduğunu dile getirdikten sonra detaylara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yeniden Refah Partisi'nin Genel Merkezi, Refah Partisi’nin kurulduğu dönemden beri Milli Görüş partilerine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Refah Partisi İstanbul il Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sayısız defa gelmiştir. 20 yıl aradan sonra geldiği binada neler hissettiğini merak ettim.

Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı merhum Erbakan'ın makam odasında ağırladıklarını söyledi. Erdoğan, Erbakan Hoca'yla ilgili hatıralarını anlatmış."
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