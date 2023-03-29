Yusuf Kerim’i annesine kavuşturacak yasa Meclis’ten geçti

Kamuoyunda 7’nci yargı paketi olarak da bilinen yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.







Teklifin yasalaşmasıyla birlikte ağır hasta çocuklarının anne ya da babası ‘infaz erteleme’ alabilecek.





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalamasının ardından Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğü girecek olan yasayla kanser hastası Yusuf Kerim Saygın da cezaevinde bulunan annesi Gülten Sayın’a kavuşacak.



