AİHM'den jet karar: Yunanistan'ın pushback yapmasını engelledi

Türkiye’den Yunanistan’a geçen siyasi sığınmacıların geri itilme (pushback) korkusu devam ediyor. Dün Türkiye’den Yunanistan’a geçen, geri itilme endişesi taşıyan bir grup siyasi sığınmacı hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) çok hızlı karar verdi.







Sığınmacılar Yunanistan’a geçerek sığınma taleplerini sosyal medyadan da duyurdu. Viral olan paylaşıma, Avrupa Parlamentosu üyesi Rebecca Harms da destek verdi.





Sığınmacılara destek veren Fransa merkezli Human Rights Assistance Project ise onların adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ihtiyati tedbir için başvuruda bulundu. Başvuruyu acil olarak değerlendirerek bir günde karar alan AİHM, başvuruları kabul etti. AİHM ikinci bir karara kadar başvurucuların sınır dışı edilmemesine hükmetti. AİHM kararında ayrıca Yunan Hükümeti’nin başvuruculara yiyecek, su, yeterli tıbbi bakım sağlaması gerektiğini bildirildi.







