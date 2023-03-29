Beyaz Saray’dan 'Türkiye'nin Demokrasi Zirvesi’ne neden davet edilmedi' sorusuna cevap





Günlük basın toplantısında resmen yarın başlayacak olan Demokrasi Zirvesi ile ilgili bilgi veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby’ye, iki NATO Müttefiki Türkiye ve Macaristan'ın ikinci kez davet edilmemesi ile ilgili bir soru yöneltildi.





‘’Zirve ABD ve NATO'nun, özellikle Ukrayna konusunda birlik olunmasını istediği bir döneme denk geliyor. Acaba bu iki müttefikin davet edilmemesinin bir nedeni var mı ve NATO birliğinin önemi göz önünde bulundurulduğunda olası tepkileri konusunda bir endişe mevcut mu?’’ sorusunu yanıtlayan Kirby, iki NATO müttefikiyle ilişkileri ilerletme ve güçlendirme konusunda son derece kararlı olduklarını, ortak kaygı ve menfaatleri ilgilendiren pek çok farklı konuda birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.





