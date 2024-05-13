İBB, milyarlık mülklerini AKP’li belediyelerden geri alıyor

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin mayıs ayı oturumlarının ilk birleşimi Saraçhane’deki başkanlık binasında gerçekleştiriliyor. Meclis gündeminde “Başkanlık ek teklifleri” olarak yer alan maddelerin 3’ü dikkat çekti.



Önümüzdeki oturumlarda oya sunulacak teklifler arasında “Esenler İlçesi, 316 ada 3 parsel Adem Baştürk Kültür Merkezinin tahsisinin iptal edilmesi”, “Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi 2381 ada 12 parsel taşınmaz yüzme havuzu ve spor tesisi ile İstiklal Mahallesi 1761 ada 4 parsel (Şehit Kaymakam Muhammet Fatih SAFİTÜRK Kültür Merkezi) tahsisinin iptali”, “Pendik İlçesi, Kurna Mahallesi 171 ada 1 ve4 parsellerin tahsis iptali” teklifleri yer aldı.



İBB’ye ait bu gayrimenkuller, 2019 yerel seçimlerinde İBB’nin CHP’ye geçmesinin ardından meclisteki çoğunluğa sahip AKP-MHP grubunun oyları ile AKP’li ilçe belediyelerine tartışmalar arasında tahsis edilmişti.



31 Mart 2024 seçimlerinde, meclis çoğunluğunu da kazanan CHP yönetiminin, AKP’li belediyelere bedelsiz olarak tahsis edilen İBB mülklerini geri almak için hazırladığı teklifler önümüzdeki oturumlarda oya sunulacak.



HANGİ TAHSİSLER İPTAL EDİLECEK?



Geri alınacak İBB’ye ait mülkler arasında AKP’li Esenler Belediyesi’ne 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilen 4 bin metrekarelik parsel üzerindeki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi bulunuyor.



KP’li Ümraniye Belediyesi’ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilen Yeşilvadi Konakları sitesinin içinde bulunan İBB’ye ait yüzme havuzu ve spor tesisi, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nin tahsisinin iptali de gündemde.



Söz konusu spor tesisi ve havuz, İBB şirketi Kiptaş tarafından yapılan Yeşilvadi Konakları içinde yer alıyor ve İBB şirketi Spor İstanbul A.Ş. tarafından işletiliyordu. Tesis, yüksek maliyet nedeniyle 2019 seçimlerinde önce İBB tarafından kapatılmıştı.



Dönemin CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, tahsisin gerçekleştirildiği oturumda Yeşilvadi Konakları’nda İBB’nin eski üst düzey yöneticileri, AKP genel merkez yöneticileri ve milletvekillerinin oturduğunu ya da ev sahibi olduğunu açıklayarak sitenin içindeki tesisin site sakinleri tarafından kullanıldığını, vatandaşın çok fazla giremediğini söylemişti.



AKP’li yöneticilerin kullandığı havuz ve spor tesisi daha sonra İBB tarafından otizmliler ve down sendromlu çocukların hizmetine sunulmuş ancak yaşanan adli süreç sonrası mahkemeden tesisin kapatılması AKP’li Ümraniye Belediyesi'ne verilmesi kararı çıkmıştı. İptal edilecek diğer tahsis de Pendik’teki kurban satış merkezi.