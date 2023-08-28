Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Putin'in görüşeceği tarih belli oldu /28 Ağustos 2023 18:16

Erdoğan ve Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın yakın zamanda Soçi ziyareti gerçekleştireceğini söyledi.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Bloomberg'in Türk yetkililerden aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Eylül'de Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidecek 

Komersant gazetesinin Bloomberg’den verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya programı netleşiyor. Ziyaret 8 Eylülde, G-20 liderler zirvesi öncesi olacak.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov dün, Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin yakın gelecekte gerçekleşeceğini söylemişti

Kremlin sözcüsü Peskov’a göre ikili, tahıl anlaşmasının yanı sıra gaz dağıtım merkezi ve Akkuya nükleer santralinin inşaatını da görüşecek.

Erdoğan ile Putin’in görüşme günü olarak TASS haber ajansı, bazı kaynaklarına dayandırarak, verdiği haberinde 4 Eylül'de Soçi'de planladığını yazmıştı.
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