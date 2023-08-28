Erdoğan ve Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Bloomberg'in Türk yetkililerden aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Eylül'de Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidecek





Komersant gazetesinin Bloomberg’den verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya programı netleşiyor. Ziyaret 8 Eylülde, G-20 liderler zirvesi öncesi olacak.





Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov dün, Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin yakın gelecekte gerçekleşeceğini söylemişti





Kremlin sözcüsü Peskov’a göre ikili, tahıl anlaşmasının yanı sıra gaz dağıtım merkezi ve Akkuya nükleer santralinin inşaatını da görüşecek.





Erdoğan ile Putin’in görüşme günü olarak TASS haber ajansı, bazı kaynaklarına dayandırarak, verdiği haberinde 4 Eylül'de Soçi'de planladığını yazmıştı.