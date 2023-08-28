Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ndan bankalara KKM talimatı /28 Ağustos 2023 18:18

Merkez Bankası'ndan bankalara KKM talimatı

Merkez Bankası, bankalara KKM uygulama talimatı gönderdi. Buna göre, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak belirlendi.

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Merkez Bankası, bankalara KKM uygulama talimatı gönderdi. Buna göre, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Ağustos'ta Kur Korumalı Hesaplara İlişkin Basın Duyurusu ile kamuoyuyla paylaştığı düzenlemelere ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi.

Buna göre, Merkez Bankası, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

BANKALARA YÜZDE 95 HEDEFİ
Cumhuriyet'in haberine göre uygulama talimatıyla bankaların dönüşüm hesaplarında yüzde 95 yenileme ve TL'ye geçiş hedefine nasıl ulaşmasının beklendiği de açıklanmış oldu.

Buna göre, bankalar, yüzde 95 hedefini, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm hesaplarının yenilenmesi veya döviz dönüşümlü hesaplardan 32 gün ve üzeri TL vadeli mevduata geçiş ile sağlayabilecek. 

Ayrıca, gerçek kişiler için açılan yeni dönüşüm hesaplarının, vadesi gelen dönüşüm tutarının en fazla yüzde 10'una kadar hedefe sayılabilmesine imkan tanındı.

MENKUL KIYMET TESİSİ
Faiz/kar payı oranına göre menkul kıymet tesisi, daha önce geçerli olan katsayılar korunarak ihracat ve yatırım kredilerinde referans oranın 1,4 katı, diğer TL ticari kredilerde 1,8 katı ve ihtiyaç kredilerinde 2 katı olacak şekilde tek kademe olarak uygulanacak.

Katılım bankalarının iş modellerindeki farklılıkların oluşturduğu zorluklar yapılan bu düzenlemede dikkate alındı. 

Söz konusu kuruluşların TL'ye geçiş ve TL payı için belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri için düzenlemeden yükümlü oldukları süre Nisan 2024 olarak belirlendi. Böylece aynı düzeyde hedefe daha uzun bir sürede ulaşabilmelerine imkan tanınmış oldu.

Merkez Bankası, deprem bölgesinde kullandırılan kredilere ilişkin tanımladığı muafiyetin süresini de 31 Ağustos 2023'ten 1 Ocak 2024'e uzattı.
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