Erdoğan yeni modelinde hangi isimlerin üzerini çizdi?

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine giden süreçte AKP'de yaşanan en büyük sıkıntının tüzükteki 'üç dönem kuralı' olduğunu söyledi.







Bu kurala takılan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un vekil olmakta ısrar ettiklerini dile getiren gazeteci, kulislerden edindiği bilgileri aktarırken şöyle devam etti:





"(...) Listeye girebilirlerse Şentop ile Yıldırım’ın TBMM başkanlığı için bir kez daha karşı karşıya geldiklerini göreceğiz. Her ikisinin talebi de meclis başkanlığı. Çünkü Yıldırım dönemini tamamlayamadan meclis başkanlığından ayrılarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuştu. Daha sonra dönmek istediğinde ise Erdoğan onay vermemişti. Cumhurbaşkanı yardımcılığı talebi de gerçekleşmeyince Yıldırım kırgın bir biçimde uzun süre partiden de uzak kaldı. Daha sonra üretilen bir makam ile AKP Genel Başkan Vekillerinden birisi oldu. Şimdi yarım kalan dönemini tamamlamak için meclis başkanlığı talebi var.





'EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ NUMAN KURTULMUŞ'

Erdoğan 3 dönem meselesine sadık kalınmasını istiyor. En büyük destekçisi Numan Kurtulmuş. Erdoğan 3 dönemde istisna tanınması için, istisna tanınacak ismin geri kalan 3 döneme takılan 76 kişiyi ikna etmesini şart koşuyor.





Burada Erdoğan’ın kafasında yeni dönem için farklı bir model var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ı meclis başkanı yapacak. Hakan Fidan’ı da cumhurbaşkanı yardımcısı. Şentop ile Yıldırım bu planlamada yer almıyor."