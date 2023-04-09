Sinan Ateş'in ailesinden MHP'ye 'Klavuz' tepkisi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022’de Ankara’da sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili soru işaretleri geçen zamana karşın giderilmedi. Soruşturma kapsamında aralarında MHP’li yöneticilerin de olduğu 21 kişi tutuklu bulunuyor. Ateş ailesi de adalet aramaya devam ediyor. Ateş’in ablası Selma Ateş Cumhuriyet’ten Can Uğur'a konuştu.







"NAMUSLU GÖREVLİLER VAR"

Ateş, “Soruşturmayı kapatmaya çalıştıklarını aşikâr, bunu görüyoruz ama şimdiye kadar muvaffak olamadılar. Bu da şunun göstergesi bu ülkede hâlâ dürüst ve namuslu birçok devlet görevlisi var. Onların vicdanına güveniyorum. Adalet duygusundan taviz vermeyeceklerini düşünüyorum” dedi.





"BİLGİLENDİRME GEREKLİ"



Resmi makamların kamuoyunu bilgilendirmesinin önemine işaret eden Ateş “Yetkililerin ve bakanlıkların belirli zamanlarda kamuoyunu bilgilendirecek açıklama yapmasını bekliyoruz. Yoksa kamuoyunun aklında hep soru işaretleri olacak” diye konuştu.





Ateş şunları kaydetti: “Asla şunu unutmasınlar biz bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türk milleti Sinan Ateş’i bağrına bastı ve onun arkasında duracaktır.”





"KILAVUZ NEDEN SESSİZ?"

Olcay Kılavuz’un MHP’den yeniden aday gösterilmesine ilişkin görüşlerini sorduğumuz Ateş, “Bu kadar itham varken bir de bu milletin vekili olmasına rağmen kamuoyunu aydınlatacak hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Bu sessizliğin sebebi nedir? Topluma bir açıklama yapma gereği duymayan bu şahısın tekrar vekil adayı gösterilmesi büyük bir talihsizliktir. Türk milletine saygısızlıktır” diye konuştu.





Ateş sözlerini şöyle noktaladı: “Biz aile olarak ilk günden beri kimseyi hedef göstermiyoruz bundan sonraki süreçte de göstermeyeceğiz. Yargıya güveniyoruz ama şunu da iyi bilmek gerekiyor ki bu milletin vekilinin bu topluma cevap zorunluluğu vardır.”