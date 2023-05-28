Erdoğan zaferini ilan etti, Kılıçdaroğlu ve Akşener basın açıklaması yapacak





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 21.30'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 22.00'de basın açıklaması yapacak.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy sayımı devam ederken Kısıklı'da halkın karşısına çıktı. "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını söyleyen Erdoğan, vatandaşlara "Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız" diyerek seslendi. Rakibi Millet İttifakı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bay, bay, bay Kemal" diyerek seslenen Erdoğan, "Şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz balkon konuşmasını Külliye'den yapacağız" dedi.