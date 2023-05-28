Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan zaferini ilan etti, Kılıçdaroğlu ve Akşener basın açıklaması yapacak /28 Mayıs 2023 20:44

Erdoğan zaferini ilan etti, Kılıçdaroğlu ve Akşener basın açıklaması yapacak

AA ve ANKA'ya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 52 oyla önde. İstanbul Kısıklı'daki konutunun önünde bekleyen destekçilerine hitap eden Erdoğan zaferini ilan etti,

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy sayımı devam ederken Kısıklı'da halkın karşısına çıktı. "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını söyleyen Erdoğan, vatandaşlara "Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız" diyerek seslendi. Rakibi Millet İttifakı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bay, bay, bay Kemal" diyerek seslenen Erdoğan, "Şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz balkon konuşmasını Külliye'den yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 21.30'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 22.00'de basın açıklaması yapacak.
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