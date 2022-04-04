Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası /04 Nisan 2022 12:39

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi Tazminat Davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu özel işbirliği ile yapılan projelere ilişkin bulunduğu öneriye dair kendisine sorulan soruya, "O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu. İşim benim bu işlerle geçti" yanıtını vermişti.

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın bu açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt vererek, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!" demişti.
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