Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde Saadet Partisi sürprizi /19 Temmuz 2021 15:43

Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde Saadet Partisi sürprizi

Oğuzhan Asiltürk de yer alıyor AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek isimler arasında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yer aldı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na yakınlaştırma çalışmalarında bulunduğu Saadet Partisi'ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarette de unutmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ocak ayında evinde ziyaret ettiği, daha sonra da Saray'da kabul ettiği Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Erdoğan'la birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gideceği öğrenildi.

Asiltürk'ün Erdoğan'ı beklediği fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:


"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAADET Partisi'nin ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk'ü KKTC'deki kutlama programlarına davet etti. Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı özel uçakta KKTC'ye gidiyor. Fotoğrafta, Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen Asiltürk'ü görüyorsunuz."
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