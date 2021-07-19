Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde Saadet Partisi sürprizi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na yakınlaştırma çalışmalarında bulunduğu Saadet Partisi'ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarette de unutmadı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ocak ayında evinde ziyaret ettiği, daha sonra da Saray'da kabul ettiği Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Erdoğan'la birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gideceği öğrenildi.





Asiltürk'ün Erdoğan'ı beklediği fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: