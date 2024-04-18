Erdoğan'ın son mesajları ne anlama geliyor?





Hem ekonomik kriz, hem de seçim yenilgisi acaba Erdoğan'ı ve çevresini daha da otoriterleşmek yerine “kısmen” de olsa demokrasi ve özgürlükleri savunacak hale gelir mi?







Gazeteci Erkam Tufan Aytav sosyal medya platformu medium.com 'da kaleme aldığı yazısında Erdoğan ve İktidar ortaklarının yeni yol haritasını analiz etti.





Erdoğan'ın seçimden birinci parti çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e görüşme mesajı vermesi, TRT'de muhalefete biraz daha fazla yer verilmesi gibi örnekleri gösteren Erkam Tufan Aytav Erdoğan kısmi de olsa, sembolik de olsa bazı hamleler yapmak istediğinin işareti olduğunu söyledi









Seçim hezimeti sonrasında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresinden bir yumuşama mesajları gelmeye başlandı . Bir takım iktidar ortağının ve trollerin tepkisini çekse de demokrasi ve özgürlükleri sesleri duyulmaya başladı.