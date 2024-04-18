Perinçek'in gazetesi Erdoğan’ı kızdıracak: Kürecik Radarı İsrail için kullanıldı

Kürecik Radar Üssü’nün İsrail’i koruma iddiaları ve bu konudaki tartışmalar, Türkiye’de ve uluslararası alanda dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kürecik Radar Üssü’nün NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçladığını ve İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle bilgi paylaşımının yapılmadığını belirtmiş. Ancak Aydınlık gazetesi, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısında Kürecik Radar Üssü’nün kullanıldığına dair iddiaları manşet yaparak, bu radarın aktif olduğunu ve NATO’nun İsrail’in savunmasında rol aldığını öne sürdü
2010 yılında Lizbon’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde, balistik füze tehditlerine karşı hava savunmasını bütünsel bir şekilde ele alma kararı alındı ve NATO Balistik Füze Savunması (NATO BMD) oluşturuldu. Bu savunma sisteminin dört ana unsurundan biri de Türkiye’deki Kürecik Üssü’nde bulunan AN/TPY-2 X Bant radar sistemidir3. İran’ın İsrail’e füze saldırısı sırasında, İspanya’daki Rota Limanı’ndan harekete geçirilen USS Carney ve USS Arleigh Burke destroyerleri tarafından füzelerin düşürüldüğü ve bu gemilerin NATO’nun Balistik Füze Savunması kapsamında görev yaptığı belirtilmiş3. Bu durum, Kürecik Radar Üssü’nün de o gece aktif olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açmıştır.
Özetle, Kürecik Radar Üssü’nün İsrail’i koruma iddiaları, resmi açıklamalar ve Aydınlık gazetesinin haberleri arasında çelişkili bilgiler içermekte ve bu konu hala tartışma konusudur. Kürecik Radar Üssü’nün NATO savunma sistemlerinin bir parçası olarak görev yaptığı ve İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı sırasında aktif olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır
GEMİLER NATO GÖREVİNDEYDİ
İşte Kürecik’i ele veren ayrıntı da İspanya’da görevli gemiler oldu. İran’ın İsrail’e 331 füze fırlattığı 13 Nisan gecesi, füzelerin bir kısmı USS Carney (DDG-64) ve USS Arleigh Burke (DDG-51) destroyerleri tarafından düşürüldü. Halbuki bu gemiler, NATO’nun Balistik Füze Savunması kapsamında İspanya’da görev yapıyordu. Saldırı öncesi Rota Limanı’ndan demir alan gemiler, Doğu Akdeniz’e gönderilerek hazır halde bekletildi. Hem USS Carney hem de USS Arleigh Burke, tanesi 10 milyon dolar olan SM3 füzelerini ilk kez ateşleyerek İran füzelerini düşürdü. Amerikan Denizcilik Enstitüsü, konuyla ilgili haberinde şu bilgilere yer verdi:
“USS Arleigh Burke'nin Rota'da görevlendirilmesi, Balistik Füze Savunması’na yönelik Avrupa Aşamalı Adaptif Yaklaşımı’nın bir parçası. İspanya'daki destroyerlerin yanı sıra Polonya ve Romanya'da da balistik füzeleri engellemek üzere iki Aegis Ashore bataryası bulunuyor.”
KÜRECİK’TEN RAMSTEIN’A
Söz konusu gemilerin harekete geçirilmesi, İsrail’in savunmasında NATO’nun aktif rol aldığını gösteriyor. Bu durumda aynı görevin bir parçası olan Kürecik Radar Üssü’nün de 13 Nisan gecesi aktif olduğu anlaşılıyor. Uzmanlar, İran’dan kalkan füzelerin Kürecik Radarı tarafından tespit edilerek bilginin anlık olarak Ramstein’daki komuta merkezine iletildiğini, burada kıymetlendirilen bilginin Doğu Akdeniz’deki gemilere iletilerek füzelerin düşürülmüş olabileceğini değerlendiriyor. Türkiye’nin de Kürecik Radarı’nın elde ettiği verilere erişim izni bulunurken, 13 Nisan gecesi radarın hangi bilgileri kime ilettiği konusunda ayrıntılı bir açıklama yapılmıyor.
TAHRAN DAHA ÖNCE UYARMIŞTI
Kürecik Radarı’nın İsrail’i koruduğu, daha önce Tahran tarafından da dile getirilmişti. 5 Ekim 2011 tarihinde konuyla ilgili konuşan dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Türkiye'nin NATO'ya ait erken uyarı radar sistemine ev sahipliği yapma kararını sert sözlerle eleştirmişti.