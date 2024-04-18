Perinçek'in gazetesi Erdoğan’ı kızdıracak: Kürecik Radarı İsrail için kullanıldı

Kürecik Radar Üssü’nün İsrail’i koruma iddiaları ve bu konudaki tartışmalar, Türkiye’de ve uluslararası alanda dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kürecik Radar Üssü’nün NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçladığını ve İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle bilgi paylaşımının yapılmadığını belirtmiş. Ancak Aydınlık gazetesi, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısında Kürecik Radar Üssü’nün kullanıldığına dair iddiaları manşet yaparak, bu radarın aktif olduğunu ve NATO’nun İsrail’in savunmasında rol aldığını öne sürdü





2010 yılında Lizbon’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde, balistik füze tehditlerine karşı hava savunmasını bütünsel bir şekilde ele alma kararı alındı ve NATO Balistik Füze Savunması (NATO BMD) oluşturuldu. Bu savunma sisteminin dört ana unsurundan biri de Türkiye’deki Kürecik Üssü’nde bulunan AN/TPY-2 X Bant radar sistemidir3. İran’ın İsrail’e füze saldırısı sırasında, İspanya’daki Rota Limanı’ndan harekete geçirilen USS Carney ve USS Arleigh Burke destroyerleri tarafından füzelerin düşürüldüğü ve bu gemilerin NATO’nun Balistik Füze Savunması kapsamında görev yaptığı belirtilmiş3. Bu durum, Kürecik Radar Üssü’nün de o gece aktif olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açmıştır.





Özetle, Kürecik Radar Üssü’nün İsrail’i koruma iddiaları, resmi açıklamalar ve Aydınlık gazetesinin haberleri arasında çelişkili bilgiler içermekte ve bu konu hala tartışma konusudur. Kürecik Radar Üssü’nün NATO savunma sistemlerinin bir parçası olarak görev yaptığı ve İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı sırasında aktif olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır



