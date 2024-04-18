Tesla'dan Elon Musk'a 56 milyar dolarlık piyango!

Hissedarlara gönderilen mektup





Hissedarlar 13 Haziran’da oylayacak





Delaware eyaletinde mahkeme ocak ayında aldığı kararda, Elon Musk'ın Tesla yönetim kurulu tarafından verilen 56 milyar dolar tutarındaki maaş ve ikramiye paketini alamayacağına hükmetmişti.Tesla, hissedarlardan CEO Elon Musk için bu yıl Delaware yargıcı tarafından reddedilen 56 milyar dolarlık maaş ve ikramiye paketini yeniden düzenlemelerini isterken, şirketin kurumsal merkezinin Teksas'a taşınması için yetki istedi.Tesla Genel Müdürü Robyn Denholm hissedarlara gönderdiği mektupta, Musk'un otomobil üreticisinde beklenen büyümeyi sağladığını ve Tesla'nın 2018 stratejisindeki tüm hisse senedi değeri ve operasyonel hedefleri karşıladığını söyledi.Musk için öngörülen ödeme paketinin hissedarlar tarafından onayladığını belirten Denholm, şirket hisselerinden şu ana kadar yüzde 571 arttığını bildirdi.Mektupta, Musk’a son altı yıldır Tesla için önemli bir büyüme ve hisse değeri yaratmaya yardımcı olan hiçbir işi için ödeme yapılmadığı kaydedildi.Şirket bünyesinde getirilen yenilikler hissedarlar tarafından 13 Haziran’daki yıllık toplantıda oylanacak.Merkezi Teksas eyaletinin Austin kentinde bulunan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, düşen küresel satışlar, yavaşlayan elektrikli araç talebi, yaşlanan model yelpazesi yüzünden, bu yıl şu ana kadar yüzde 37 oranında düşen hisse senedi fiyatıyla sıkıntılı günler geçiriyor.Mahkeme ne karar vermişti?Bir hissedar tarafından beş yıl önce açılan davada Tesla CEO'su Musk ve şirket yöneticileri, elektrikli araç ve güneş paneli üreticisine karşı görevlerini ihlal ederek şirket varlıklarının israfına ve "Musk'ın sebepsiz zenginleşmesine" yol açmakla suçlanıyordu.Hissedarın avukatları, tazminat paketinin Musk tarafından dikte edildiği ve Musk'tan bağımsız olmayan yöneticilerle yapılan "düzmece müzakerelerin" ürünü olduğu için iptal edilmesi gerektiğini savundu.Avukatlar ayrıca paketin hissedarlar tarafından da yanıltıcı ve eksik açıklamalar sonucu onaylandığını söyledi.Savunma avukatları ise ödeme planının, üyeleri bağımsız olan bir ücret komitesi tarafından adil bir şekilde müzakere edildiğini, hatta bazı Wall Street yatırımcıları tarafından alay konusu olacak kadar yüksek performans hedefleri içerdiğini ve Delaware yasaları uyarınca gerekli bile olmayan hissedar oylamasına sunulduğunu savundu.Savunma avukatları Musk'ın o dönemde şirketin üçte birinden daha azına sahip olduğu için hakim hissedar olmadığını belirtti.Mahkeme kararına tepki gösteren Musk, sosyal medya hesabından "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın" dedi.Elon Musk'ın Tesla'dan 55 milyar dolarlık ikramiye paketine mahkeme engeliMusk devamında, "Eğer hissedarların karar vermesini tercih ediyorsanız Nevada ya da Teksas'ta şirket kurmanızı tavsiye ederim," sözlerini ekledi.Forbes'un dünyanın en zengin insanları listesinin ilk sırasında yer alan Musk, ocak ayında Tesla'nın yönetim kuruluna, kendisine şirkette yüzde 25 hisse verecek yeni bir tazminat planı hazırlaması için çağrıda bulunmuştu.Kasım 2022'deki duruşmada Musk, ikramiye paketinin şartlarını dikte ettiği veya planın yönetim kurulu, tazminat komitesi veya geliştirilmesine yardımcı olan bir çalışma grubu tarafından tartışıldığı herhangi bir toplantıya katıldığı iddialarını reddetti.Ancak yargıç, Musk'ın potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip hakim bir hissedar olması nedeniyle, ücret paketinin daha sıkı bir standarda tabi tutulması gerektiğine karar verdi.Yargıç 200 sayfalık kararında "Musk'ın ücret planının onaylanmasına giden süreç son derece kusurluydu. Musk'ın Tesla adına pazarlık yapmakla görevlendirilen kişilerle kapsamlı bağları vardı," ifadelerini kullandı.