Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da Putin'in eski eşinin villasına el konuldu /18 Nisan 2024 11:50

Fransa'da Putin'in eski eşinin villasına el konuldu

Fransa'da Vladimir Putin'in eski eşinin villasına el kondu

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Fransa'da bir mahkeme Vladimir Putin'in eski eşi Lyudmila Ocheretnaya'nın villasına el koydu.

Fransa’nın Anglet kasabasında, Biarritz yakınında bulunan 450 metrelik “Suzanne" villasına mahkeme kararıyla el konuldu. 

Villa, Putin ile Lyudmila’nın boşanma ilanından altı ay sonra, Aralık 2013'te 5,4 milyon euro karşılığında satın alınmış ve Arthur Ocheretny adına işlem yapılmış.

Çıkan haberlere göre ev daha önce Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün isteği üzerine savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranmıştı.

Temmuz 2016'da Lyudmila Ocheretnaya'nın, kızı Katerina ile birlikte eve girerken görüntülenmişti. Ayrıca bu villanın yanında, kızı Katerina Tikhonova'nın "Altamira" adlı villası da bulunuyor.
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