Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez’in denetimi AKP’li adaya emanet /30 Nisan 2024 17:40

Merkez’in denetimi AKP’li adaya emanet

Merkez Bankası genel kurulunda yapılan seçim sonucunda eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun müsteşarı Banka Meclisi’ne, AKP’den milletvekili ve belediye başkan aday adayı olan Metin Toprak denetim üyeliğine seçildi.

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Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Merkez Bankası’nın 818.2 milyar lira zararla kapattığı 2023 yılı hesapları Olağan Genel Kurul toplantısında görüşüldü. Devasa zarara yol açan faaliyetlerin ve denetim raporlarının jet hızıyla onaylandığı toplantıda TCMB Banka Meclisi ile denetleme kurulu üyeliklerine seçimler yapıldı.

AKP'Lİ ADAY ADAYI SEÇİLDİ

Seçimlerin sonucunda 2014-2016 döneminde Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlık Müsteşarı olarak 2 yıl birlikte çalıştığı Kemal Madenoğlu Banka Meclisi üyeliğine seçildi.

2015 yılında AKP’nin İstanbul milletvekilli olmak için üniversitedeki görevinden istifa edip aday adaylığını açıklayan, geçtiğimiz mart ayında yapılan yerel seçimlerde de AKP’nin Esenyurt Belediye Başkan aday adayı olan Prof. Metin Toprak da TCMB Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi. Metin Toprak daha önce de Haliç Üniversitesi, İstanbul Zaim Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, ÖSYM, Rekabet Kurumu, YÖK, BDDK ve THK’nda üst düzey görevlerde bulunmuştu.

Banka Meclisi üyeleri 3 yıllığına, Denetleme Kurulu üyeleri de 2 yıllığına seçiliyor. Bu üyelerin de içinde bulunduğu üst yönetime 2023 yılında 36 milyon lira para dağıtıldı.

818.2 MİLYARLIK ZARAR FAALİYETİMİZİ ETKİLEMEZ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, hissedarların zararla ilgili konuşmaları üzerine, merkez bankalarının kar amaçlı çalışmadığını söyledi. Dünyada da bazı merkez bankalarının zarar ettiğini belirten Karahan,  818.2 milyar liralık zararın uyguladıkları politikaların bir sonucu olduğunu, faaliyetlerini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.
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