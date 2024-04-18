Samanyolu Haber /Dünya / Rus ordusu Çernigov'u vurdu, 15 kişi öldü /18 Nisan 2024 11:47

Rus ordusu Çernigov'u vurdu, 15 kişi öldü

Rus ordu birlikleri Ukrayna’nın Çernigov şehrine saldırı düzenledi. 15 kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Kentin belediye başkan vekili Alexander Lomako, Rus ordusunun Çernigov'a saldırısında 15 kişinin öldürdüğünü söyledi.

Çernigov bölge idaresi başkanı Vyacheslav Chaus'a göre şehre üç füze saldırısı düzenlendi. Açıklamasında, “Ölü siviller var, çok sayıda yaralı var. Kurtarma ekipleri ve doktorlar yardımcı oluyorlar." dedi.

Lomako, saldırının mikro bölgelerden birinde bulunan çok katlı bir binaya isabet ettiğini ve etrafındaki binalarında yıkıldığını ve büyük hasarın oluştuğunu söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko tarafından yapılan açıklamada da Rusya tarafından yapılan roket saldırısında 15 kişinin öldürüldüğü ve 60'tan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus ordusu Çernigov'u vurdu, 15 kişi öldü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:42:24