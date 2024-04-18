Rus ordusu Çernigov'u vurdu, 15 kişi öldü

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Kentin belediye başkan vekili Alexander Lomako, Rus ordusunun Çernigov'a saldırısında 15 kişinin öldürdüğünü söyledi.





Çernigov bölge idaresi başkanı Vyacheslav Chaus'a göre şehre üç füze saldırısı düzenlendi. Açıklamasında, “Ölü siviller var, çok sayıda yaralı var. Kurtarma ekipleri ve doktorlar yardımcı oluyorlar." dedi.





Lomako, saldırının mikro bölgelerden birinde bulunan çok katlı bir binaya isabet ettiğini ve etrafındaki binalarında yıkıldığını ve büyük hasarın oluştuğunu söyledi.





Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko tarafından yapılan açıklamada da Rusya tarafından yapılan roket saldırısında 15 kişinin öldürüldüğü ve 60'tan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.