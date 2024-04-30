Demansın tedavisinde umut ışığı

ZİHİNSEL FAALİYETLER ÖNEMLİ





İspanya’daki Madrid Teknik Üniversitesi’nden uzmanlar, süper yaşlıların beyin yapılarını tipik hafıza kaybı yaşayan yaşlı yetişkinlerinkiyle karşılaştıran beş yıllık bir çalışma yürüttü.Beyin bölgelerinin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan beyaz madde bütünlüğünün süper yaşlılarda daha sağlıklı olduğunu öne süren önemli yapısal farklılıklar keşfettiler.Bulguları, süper yaşlıların beyindeki beyaz maddenin daha iyi korunduğunu gösteriyor.Ekip, bu yapısal farklılığın ardındaki mekanizmaları anlamanın, demans sorunu olan kişiler için hafızayı korumaya yönelik tedaviler geliştirmede önemli bir sonraki adım olabileceğini söyledi.Journal of Neuroscience'da yazan araştırmacılar, “Epizodik bellek, yaşlanmaya karşı daha savunmasız olan bilişsel yeteneklerden biridir.”“Hafıza normalde yaşla birlikte azalsa da, bazı yaşlı insanlar 30 yaş daha genç insanlarla benzer hafıza performansına sahip olabilir ve bu fenomen genellikle süper yaşlılık olarak kavramsallaştırılır.”Play Video“Süper yaşlılık fenotipini anlamak, yaşa bağlı hafıza kaybı ve demansa karşı korunma mekanizmaları hakkında fikir verebilir.” diye yazdı.Ayrı bir araştırma, süper yaşlıların beyinlerinde singulat korteks adı verilen ve hafıza, dikkat ve motivasyon için önemli olduğu düşünülen daha kalın bir bölge olduğunu da ortaya çıkardı.Süper yaşlılık terimi aynı zamanda 70'li veya 80'li yaşlarındaki, kendisinden onlarca yıl daha genç kişilerin fiziksel yeteneklerine sahip olan birisini de ifade edebilir.Önceki çalışmalar, düzenli olarak yüksek yoğunlukta egzersiz yapan yaşlı kişilerin, 30 yaş daha genç kişilerin aerobik kapasitesine sahip olabileceğini ortaya çıkarmıştı.Uzmanlar, bulmacalar, matematik oyunları ve hatta paketli gelen mobilyaların montajı gibi zihinsel faaliyetleri gerçekleştirmenin, süper yaşlı olma şansını artırmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.