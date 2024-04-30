Samanyolu Haber /Gündem / AKP ‘Özel Hastaneleri' uçurdu: Artık Parası olana sağlık hizmeti var /30 Nisan 2024 09:29

AKP ‘Özel Hastaneleri' uçurdu: Artık Parası olana sağlık hizmeti var

271 olan özel hastane sayısı AKP’nin iktidarıyla birlikte 572’ye yükseldi. Kamu hastanelerinde 2021’de 24 bin 264 yoğun bakım yatağı varken, bu sayı 2022’de 24 bin 142’ye geriledi.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı’nın yıllığı, sağlıkta özelleşmenin her geçen gün arttığını gözler önüne serdi. AKP’nin iktidara geldiği dönemde 271 olan özel hastane sayısı 572’ye yükseldi. Buna göre özel hastane sayısı 2002’ye göre yüzde 111.7 artmış durumda. Sağlık emekçileri, sağlık hizmetlerinde kamunun payının giderek azalmasına tepki gösterdi.

2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yer alan verilere göre, özel hastane sayısının 2002 yılındaki 271’den 2022’de 572’ye yükselmesi, %111.7’lik bir artışa işaret ediyor1. Ayrıca, kamuya ait hastanelerin toplam hastane sayısına oranının 2002’de %67 iken, 2022’de %59’a düşmesi, özel sektörün sağlık hizmetlerindeki payının arttığını gösteriyor.

Özellikle yoğun bakım yatakları konusunda yaşanan gerileme, kamu hastanelerindeki yoğun bakım yatağı sayısının 2021’de 24,264’ten 2022’de 24,142’ye düşmesi ve buna karşın özel hastanelerdeki sayının 17,494’ten 17,645’e yükselmesi, sağlık hizmetlerinin erişiminde yaşanan zorlukları ve özel sağlık sektörüne olan yönlendirmeyi vurguluyor.

Bu durum, sağlık hizmetlerinin finansal erişilebilirliği konusunda endişeleri artırıyor ve “Parası olana sağlık hizmeti var” şeklindeki tepkileri güçlendiriyor. Kamu sağlık hizmetlerinin azalması ve özel sağlık hizmetlerinin artması, vatandaşların nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırabilir. Bu tür veriler, sağlık politikaları ve hizmetlerinin gelecekteki yönünü belirlemede önemli bir rol oynayabilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP ‘Özel Hastaneleri' uçurdu: Artık Parası olana... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:29:49