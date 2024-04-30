AKP ‘Özel Hastaneleri' uçurdu: Artık Parası olana sağlık hizmeti var

Sağlık Bakanlığı’nın yıllığı, sağlıkta özelleşmenin her geçen gün arttığını gözler önüne serdi. AKP’nin iktidara geldiği dönemde 271 olan özel hastane sayısı 572’ye yükseldi. Buna göre özel hastane sayısı 2002’ye göre yüzde 111.7 artmış durumda. Sağlık emekçileri, sağlık hizmetlerinde kamunun payının giderek azalmasına tepki gösterdi.







2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yer alan verilere göre, özel hastane sayısının 2002 yılındaki 271’den 2022’de 572’ye yükselmesi, %111.7’lik bir artışa işaret ediyor1. Ayrıca, kamuya ait hastanelerin toplam hastane sayısına oranının 2002’de %67 iken, 2022’de %59’a düşmesi, özel sektörün sağlık hizmetlerindeki payının arttığını gösteriyor.





Özellikle yoğun bakım yatakları konusunda yaşanan gerileme, kamu hastanelerindeki yoğun bakım yatağı sayısının 2021’de 24,264’ten 2022’de 24,142’ye düşmesi ve buna karşın özel hastanelerdeki sayının 17,494’ten 17,645’e yükselmesi, sağlık hizmetlerinin erişiminde yaşanan zorlukları ve özel sağlık sektörüne olan yönlendirmeyi vurguluyor.





Bu durum, sağlık hizmetlerinin finansal erişilebilirliği konusunda endişeleri artırıyor ve “Parası olana sağlık hizmeti var” şeklindeki tepkileri güçlendiriyor. Kamu sağlık hizmetlerinin azalması ve özel sağlık hizmetlerinin artması, vatandaşların nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırabilir. Bu tür veriler, sağlık politikaları ve hizmetlerinin gelecekteki yönünü belirlemede önemli bir rol oynayabilir.