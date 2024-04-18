Gürcistan parlamentosundan halkı sokağa döken karar!

ARİF ASALIOĞLU- SAMANYOLUHABER.COM





Haber-Analiz





Gürcistan Parlamentosu dün tek oturumda “yabancı ajanlar” yasasını kabul etti. Bunun üzerine halk parlamento üzerine yürüdü.





Tasarının meclise geleceği duyulduktan sonra Gürcü halk sokak protestolarına başlamıştı. Ve son üç gün artarak devam etti.





“Yabancı ajanlar” yasasına 83 milletvekili destek verdi. Oylama zamanında Tiflis'te tasarıya karşı yeni bir kitlesel protesto dalgası yaşandı ve protestolar halen devam ediyor.





Rusya etkisi ile alınan bir karar





Çok sayıda uzman ve halkın büyük bir kesimi tasarının Rusya etkisiyle parlamentoda görüşüldüğü kanaatinde. “Dış Etkinin Şeffaflığı” ya da “yabancı ajanlar” tasarısı, kâr amacı gütmeyen tüm tüzel kişilerin ve yüzde 20'den fazlası yurt dışından finanse edilen medya kuruluşlarının işleyişini kapsıyor.





7 Mart 2023'te Gürcistan parlamentosunun tasarıyı kabul etmesi kitlesel protestolara yol açmıştı. 8 Mart'ta eylemler başlayınca 9 Mart sabahı “Gürcü Rüyası” ve “Halkın İktidarı hareketi” partileri bu tasarıyı parlamentodan geri çektiler.





Fakat “Gürci Rüyası”, 2024 yılının Nisan ayının başında tasarıyı yeniden parlamentoya sundu. Revize edilen belgede, ilk seçenekten farklı olarak, "yabancı etkinin temsilcisi" terimi yerine "yabancı çıkarları gözeten kuruluş" ifadesi kullanıldı.





“Yabancı ajanlara” ilişkin yasa tasarısına karşı protestolar 16 Nisan'da Tiflis'te tekrar başladı. Halen devam ediyor. Protestocular Rustaveli Caddesi'ni kapattı. Halkı parlamento binasından uzaklaştırmaya çalışan polis, göz yaşartıcı gaz ve gaz bombası kullandı, onlarca kişi gözaltına alındı. Yararlanarak hastaneye kaldırılanlar oldu.





Cumhurbaşkanı yasayı veto etme sözü verdi





Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili "yabancı ajanlar" yasasını veto edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, BBC'ye verdiği röportajda bu yasayı halkın istemediğini söyledi.





Daha önce tasarıyı sert bir şekilde eleştirmişti. Mart 2023 başlarında tasarı meclise geldiğinde protestocuların yanında yer aldı ve "onların yanında olacağını" söyledi.





Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili, “Özgür Gürcistan'ı temsil ettiğiniz için yanınızdayım. Özgür bir istekle Avrupa Birliği üyesi olma isteğinizi kimse elinizden alamaz. Kimsenin bu yasaya ihtiyacı yok, Moskova'nın diktesiyle yazılmıştır" dedi.





Gürcistan'da "yabancı ajanlar" yasasına karşı protestolar üçüncü gününde de devam ediyor. Batum’dan halk destek için Tiflis'e katıldı





Sokak protestoları devam ediyor





Tiflis'te Rusya'daki yasa tasarısının benzeri olan "yabancı ajanlar"a ilişkin yasa tasarısına karşı üçüncü günde parlamento önünde protestolar sürüyor.





Mtavari TV kanalının haberine göre, 17 Nisan Çarşamba günü Gürcistan'ın başkentindeki mitinge binlerce kişi geldi, insanlar gelmeye devam ediyor, Rustaveli Bulvarı zaten kapatılmış durumda.





RusNews'in haberine göre ise, dün gün içinde bile çok sayıda polis ve özel kuvvet parlamentonun yakınında önlem aldı. Yine dün akşam saatlerinde parlamento yakın çevre güvenlik güçleriyle doldu ve olay yerine tazyikli su ve diğer özel polis ekipmanları getirildi.





Batum'un merkezindeki Avrupa Meydanı'nda da tasarıya karşı bir miting düzenlendi. Daha sonra protestocular şehrin sokaklarında yürüdü. Yasama girişimine karşı bir önceki protesto 15 Nisan Pazartesi günü yine Batum'da gerçekleşti.





17 Nisan'da Parlamento milletvekilleri tasarıyı ilk oturumda onayladı. Ülkenin Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili ise veto etme sözü verdi.





AB’den uyarı geldi





Geçen aralıkta Gürcistan'a adaylık statüsü veren Brüksel, Tiflis yönetiminin bağımsız sesleri susturmak için kullanılacağı eleştirilerine hedef olan yasa konusunda ülkeye açık ve sert bir dille uyarıda bulundu.





Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell ve Avrupa Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ortak bir açıklama yaparak gelişmeyi endişe verici olarak tanımladı. AB yetkilileri, "Bu yasanın nihai olarak kabul edilmesi Gürcistan'ın AB yolundaki ilerlemesini olumsuz etkileyecektir. Bu yasa AB'nin temel norm ve değerleriyle uyumlu değildir." dedi.





Önerilen mevzuatın sivil toplum ve medya kuruluşlarının özgürce faaliyet gösterme kapasitesini sınırlayacağına, ifade özgürlüğünü kısıtlayacağına ve Gürcistan vatandaşlarına fayda sağlayan kuruluşları haksız bir şekilde damgalayacağına dikkat çeken yetkililer, Gürcistan'ı, AB yolunu tehlikeye atabilecek bu mevzuatı kabul etmekten kaçınmaya çağırdı.