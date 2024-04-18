Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın 'Istakoz' mesajları kameralara yakalandı





Monaco'daki lüks yat kulübünde yediği ıstakozu sosyal medya hesabından ve partisindeki bazı isimlerin de tepki gösterdiği AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, bugün AKP TBMM Grup toplantısına katıldı.





AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın konuyla ilgili mesajlaşması kameralara yakalandı.





NOW kanalının haberine göre, Varank, Bursalı'nın toplantıya katılmasına dair bir paylaşımı Erdoğan'a gönderdi. Erdoğan'ın "...çıkardılar ama" mesajına Varank, ıstakoz emojisiyle yanıt verdi.