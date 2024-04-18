Erdoğan grup toplantısında rakamları nasıl eğip büktü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin grup toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Muhalefeti “rakamları eğip bükme” ile suçlayan Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın kazandığı belediye sayısını zafer olarak yansıttı. Ancak bu zaferin altında dikkate alınması gereken bazı gerçekler var.





Türkiye’deki 1400 belediyeden 756’sı Cumhur İttifakı’nın kazandı. Ancak, Erdoğan’ın göz ardı ettiği nokta, bu belediyelerdeki toplam nüfusun yalnızca 22 milyonun biraz üzerinde olduğu. Diğer taraftan, CHP’nin kazandığı belediyelerdeki toplam nüfusun ise bu sayının iki katından fazla olduğu belirtiliyor. Üç büyükşehir dahil CHP’nin kazandığı belediyelerdeki nüfus, AKP-MHP’nin kazandığı yerlerdeki nüfustan daha fazla1.





31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı, yüzde 40,5 oy oranıyla üstünlük sağladı. Toplamda 539 belediyede AKP, 113 ilçe ve 96 belde belediyesinde ise MHP kazandı. Böylece Cumhur İttifakı, toplam 756 belediyeyi yönetme sorumluluğunu üstlendi. Türkiye’deki 1400 belediyenin yarıdan fazlası, önümüzdeki 5 yıl boyunca Cumhur İttifakı tarafından yönetilecek1.





Erdoğan, aynı konuşmada “Muhalefet gibi rakamları eğip bükerek, tabir yerindeyse kırk dereden su getirerek analizler kasmak bize yakışmaz” ifadesini kullandı. Ancak, ülke nüfusuna oranlandığında AKP-MHP’li belediyelerin yönettiği yerlerdeki nüfusun çok düşük bir oranda kaldığını göz ardı ediyor1. Son yerel seçimlerde siyasi partilerin kazandıkları illerde yaşayan toplam nüfus, 31 Mart 2024 seçim sonuçlarına göre şekilleniyor. CHP’nin belediyeleri kazandığı yerlerdeki nüfus, AKP-MHP’nin kazandığı yerlerdeki toplam nüfusun iki katından fazla1. Erdoğan, “hükümet biziz” çıkışı yaparak, ülkeyi yönetme vazifesinin Cumhurbaşkanı ve kabinesinde olduğunu vurguladı1.