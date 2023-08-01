Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt cinayetinde ilk tutuklama /01 Ağustos 2023 16:18

Esenyurt cinayetinde ilk tutuklama

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisine yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer tutuklandı.

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Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralandı.


SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alınırken ilk olarak yakalanan Murat Özer adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Özer, tutuklandı.
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