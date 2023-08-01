10 gün içinde 4’cü Moskova saldırısı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Dün gece Moskova’nın finansal merkezi Moscow City, bir gün aralıkla İHA’larla vuruldu.





Şehre yaklaşan 3 İHA’dan ikisi, uçaksavar savunması tarafından vuruldu. Bir İHA, pazar gecesi yapılan saldırıda hasar gören Moscow City kompleksindeki aynı gökdelene çarptı.





Devlet dairelerinin de bulunduğu IQ Kvartal adlı binada hasar oluştu. Moskova belediye başkanlık ofisi olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu. Dronun çarptığı siteden alınan fotoğraflara bakıldığında yapıda ciddi bir hasar olmadığı görülüyor.





Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırıda toplam 3 İHA kullanıldı. Moskova bölgesinin Odintsovo ve Naro-Fominsk bölgelerinde iki dron hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Diğer bir dron ise elektronik savaş sistemleriyle etkisiz hale getirildikten sonra Moscow City’deki Devlet Dairelerinin olduğu IQ Kvartal adlı üç gökdelenden oluşan komplekse düştü. düştü. Çarpmanın etkisiyle binanın 21’inci katında cephe hasar gördü. Belediye başkanına göre gökdelenin cephesinde 150 metrekare alanda hasar oluştu. En son 30 Temmuz’da benzer bir saldırıda aynı gökdelen binası hasar görmüştü.