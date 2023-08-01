Samanyolu Haber /Gündem / Zeytinyağı ihracatına 3 aylık yasak /01 Ağustos 2023 16:21

Zeytinyağı ihracatına 3 aylık yasak

Dünyadaki kuraklık nedeniyle üretici ülkelerin darboğaza düşmesinin ardından Türkiye'nin yılın ilk 6 ayında yaptığı zeytin ve zeytinyağı ihracatı, geçen yılın tamamında yapılan ihracatı sollamıştı. İç piyasada artan fiyatları dizginlemek için ihracatçıya ekim ayı sonuna kadar yasak getirildi.

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Temmuz ayı ortasında zeytinyağı ihracatçısına verilen teşviklerde kesintiye gidilmesinin ardından şimdi de zeytinyağı ihracatına yasak geldi.

Ekim ayı sonuna kadar zeytinyağı ihracatının yasaklandığı ancak henüz taraflarına resmi bir yazılı açıklama gelmediği bildirildi 

Kaynakların aktardığına göre, varilli zeytinyağı ihracatı yasaklandı ancak halihazırda 18 litreye kadar yapılan zeytinyağı ihracatında bir sıkıntı yaşanmıyor.

Dünyadaki kuraklığın vurduğu zeytinyağı fiyatları yurt içinde de iki ayda yüzde 77 zamlanmış; litresi 90 liradan 160 liraya çıkmıştı.

GEÇEN YIL KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ
Sektör temsilcileri, iç piyasadaki fiyatları dizginlemek için alınan bu kararın fiyatları düşürmede etkili olacağını söylese de orta ve uzun vadede fiyatların daha da artmasıyla sonuçlanacağına yönelik uyarılar yapıyor.

Benzer şekilde geçen yıl da gıda arz güvenliğini sağlama gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 Mart’ta dökme zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlama, 7 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştı.

İLK 6 AYDAKİ İHRACAT 2020’NİN TAMAMINI SOLLAMIŞTI
Öte yandan, kuraklık nedeniyle darboğaza düşen İspanya'ya yapılan zeytinyağı ihracatının yılın ilk 6 ayında 26,8 kat birden artması dikkat çekmişti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine bakıldığında, Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı ihracatının 2023 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 190 oranında artarak 559,8 milyon dolara yükseldiği görülüyor.

Geçen yılın tamamında ise (2023 Ocak-Aralık) toplam zeytin ve zeytinyağı ihracatı 495 milyon 838 bin dolar idi.

İSPANYA’YA İHRACAT 26,8 KAT BİRDEN ARTMIŞTI
İspanya’ya 2022 Ocak-Haziran döneminde 7,6 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapan Türkiye, 2023 Ocak-Haziran döneminde bu ihracatını 203,9 milyon dolara çıkardı.

Aynı dönem aralığında İtalya’ya yapılan ihracat ise, 1,2 milyon dolardan 30 milyon dolara fırlamış durumda.

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