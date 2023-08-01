Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Baran Korkmaz serbest bırakıldı /01 Ağustos 2023 17:34

Sezgin Baran Korkmaz serbest bırakıldı

Kara para aklamakla suçlamasıyla iki yıl önce Avusturya'da yakalanan ve ABD'ye iade edilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildi.

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Avusturya’da ‘kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan tutuklanan ve geçen yıl ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildi.


Gazeteci Recep Canpolat’ın sosyal medya üzerinden duruma ilişkin paylaşımları şu şekilde: 

"ABD Utah Eyaletinde tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildi. 30 Ekim’de hâkim karşısına çıkacak SBK, savcılığa yanlış beyan vermekten yargılanacak. An itibariyle Washington’ta olan Sezgin Baran Korkmaz, gittiği yerleri savcılığa bilgi vermek şartıyla, mahkemenin belirlediği 5 eyaletten birinde ikamet edecek.

Suç isnadı değiştiği için tahliye oldu. İtirafçı olmadı. Yani beklentilerin aksine mahkemeye, bir bilgi vermedi ve suçlamaları reddetti. Şu anda yargılandığı suçlamanın üst sınırı 5 yıl. Alacağı ceza üst sınırdan bile olsa, mahkeme sonucu yine tahliye olacaktı.

Kara para aklama suçlaması düşmemiş ancak tahliye sebebi olarak, “Kingston kardeşler ve Termetzhyan’ın Türkiye’de SBK iştiraklerine aktarılan paraların kaynağının Sezgin Baran Korkmaz tarafından bilinmediği belgelerle ispat ettiği” kaydedildi. Kara para suçlaması ile ilgili karar, jüri tarafından verilecek."
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