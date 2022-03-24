Samanyolu Haber /Dünya / Faaliyetleri askıya alınıyor /24 Mart 2022 22:03

Faaliyetleri askıya alınıyor

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, Rusya'ya yönelik yaptırım kararılarına da yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Rusya'da faaliyerlerini askıya alma kararı alan kurumlardan birisi de Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) oldu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında Rusya'da faaliyerlerini askıya alan kurumlara bir yenisi daha eklendi.

Yapılan oylama sonucunda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yönetiminin de Rusya'da faaliyerlerini askıya alma kararına vardığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri saldırısının acil ve koşulsuz sonlandırılması çarğısı için hazırlanan bir tasarı oyladı.

Tasarı, 2'ye karşı 42 oyla kabul edilirken, 8 çekimser oy kullanıldı, 4 üyeyse oylamaya katılmadı.

47 üye ülkenin ortak hazırladığı 27 paragraflık tasarıda, "sivil kayıplara ve sivil kişi ve yapılara saldırılara ilişkin derin endişeler duyulduğu" ifade edilirken, savaşın hastanelerde, okulda, ulaşımda, şirketlerde ve nükleer tesislerde çalışmaya devam eden işçiler açısından hayati riskler taşıdığına vurgu yapıldı.

Ukrayna'da evini kaybeden ve ülkeyi terk etmek zorunda kalan çok büyük sayıda insan olduğu belirtilen tasarıda, Rusya'nın Belarus hükümetinin desteğiyle yaptığı saldırının ILO üyelik prensipleriyle örtüşmediği ifade edildi.

Ukrayna hükümetine olan desteğin ifade edildiği tasarıda Rusya'ya "saldırıları acil ve koşulsuz bir şekilde durdurma, askerleri Ukrayna'dan çekme, İLO üyesi bir ülkeye daha fazla hukuk dışı tehdit ve saldırıdan kaçınma ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukla uyumlu barışçıl bir yol izleme" çağrısı yapıldı

Tasarıda, ILO yönetiminin Rusya'ya insani yardım dışından teknik ortak destek faaliyetlerini durdurma kararı aldığı belirtildi. Bununla birlikte, ILO tarafından Rusya'ya yapılan uzman toplantıları, konferans ve seminer davetiyeleri de iptal edilecek

Tasarıda, ILO'nun Moskova Ofisi'nin sorumlu olduğu bölgelerdeki teknik ortak çalışma ve desteklerin de yeniden düzenlenmesi çağrısı yapıldı.
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