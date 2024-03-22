Faiz Erdoğan'ın eleştirdiği oranı geçti: Nereden nereye...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye çıkardı. Ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 45 oranında sabit tutulması yönündeydi. Öte yandan, Banka alınan kararda şubat ayındaki enflasyon artışının etkili olduğuna vurgu yaparken, faiz artışına devam edileceğinin sinyalini verdi.





Faiz yönündeki tartışmalar sürerken faizin yüzde 50’ye çıkarılmasıyla Erdoğan’ın 30 Nisan 2013’te attığı tweet de gündeme geldi. O dönemle başlayan faiz indirimine vurgu yapan Erdoğan, buradan kendinden önceki dönemi de eleştirerek şu tweet’i atmıştı: “Biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz.”





Bugün artırılan faiz oranı (yüzde 50) Erdoğan’ın dikkat çektiği faiz oranını (yüzde 47) 3 puan geride bıraktı.







